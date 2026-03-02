◇強化試合侍ジャパン 3―4オリックス（2026年3月2日京セラD）オリックスとの強化試合で坂本誠志郎捕手（阪神）は「9番・捕手」で先発出場。初めて菊池雄星投手（エンゼルス）とバッテリーを組み、本戦に向けて手応えを得た。「はじめに失点してしまったんですけど、2回以降はプランを変更しながら抑えられた」初回1死一、三塁から杉本に中前打を浴び、続く森友にも右前への適時打を献上。三塁ゴロの間にもう1点を許し