菊池雄星は初回に3失点…打線は大谷らMLB組4人■オリックス 4ー3 日本（2日・京セラドーム）野球日本代表「侍ジャパン」は2日、京セラドームで行われたオリックスとの強化試合で3-4で敗れた。メジャー組が合流後初実戦となり、大谷翔平投手ら豪華な打線を組んだものの、あと一歩及ばなかった。試合後に会見に応じた井端監督が試合を振り返った。メジャー組はチーム合流後初実戦。MLBの規定で2月27、28日の中日との壮行試合2試