モデルの吉井美優が２日に自身のインスタグラムを更新。誕生日を迎えたことを報告した。２日に２７歳の誕生日を迎えた吉井は「本日また一つ歳を重ねました常に感謝や思いやりの心をもち一つ一つの瞬間を大切に幸多き年となりますように」と報告。白のワンピースを着た姿で花束を抱え、笑顔を見せる様子を披露した。この投稿にファンからは「お誕生日おめでとう」「今年もお祝い出来て幸せです」「本当に生きる活力すぎる