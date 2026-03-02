◇強化試合侍ジャパン 3―4オリックス（2026年3月2日京セラD）侍ジャパンの鈴木誠也外野手（31）は強化試合のオリックス戦に「3番・中堅」で先発出場し2打数無安打1四球だった。この日からメジャー組の出場が解禁となり、鈴木は2番・大谷、4番・村上の間で起用された。第1打席は2死からオリックス・寺西の151キロ直球に詰まって遊飛。4回の第2打席は2死から左腕・田嶋の前に二邪飛に倒れ、7回の第3打席は入山から四球を