◇強化試合侍ジャパン3―4オリックス（2026年3月2日京セラＤ）5日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」は2日、強化試合・オリックス戦（京セラドーム）を行い、大谷翔平投手（31＝ドジャース）らメジャー組がスタメンに名を連ねたが3―4で敗れた。先発の菊池雄星投手（34＝エンゼルス）は4回6安打3失点（自責2）だった。先発マウンドで初回4安打を浴びていきなりの3