女性プロレスラーとして初となるプロレス大賞最優秀選手賞(MVP) と、女子プロレス大賞に選ばれるなど、活躍する上谷沙弥さん（29）。EXILEのサポートダンサーやバイトAKBとしてのアイドル活動など、様々な経歴をもつ上谷さんに、挑戦し続けるマインドを伺いました。■何度も挫折を経験当時の思い小学生の頃、ダンスを始めたという上谷さん。中学生までの間に国内の大会や世界大会に出場するなど、どんどんダンスにのめり込んでい