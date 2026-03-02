橋本環奈が主演を務める月9ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）第8話では、宮村亜里沙（湯山新菜）の死を巡る隠蔽問題の核心に迫っていく。その真相の鍵を握るのが、小田桐蒼（八木勇征）だ。 参考：八木勇征、芝居の経験が広げたアーティストとしての表現力「歌詞の読み方が変わった」 第7話で初登場した小田桐は、第8話でも引き続きゲストとして登場。中田啓介（向井理）が小田桐の勤める診療所を訪ねた、その続