私はユウコ、40歳。娘のリナは小6で、今は中学受験のラストスパートです！娘のリナは昔から星が好きで、学校に天文部のある私立中学（中高一貫校）が第一志望。憧れの学校に行きたい一心で、ずっと頑張ってきています。模試の結果に一喜一憂する日もありましたが、夜空を見上げながら夢を語るリナの瞳は輝いています。努力が実を結び、満天の星空の下で最高の仲間と出会えるよう、母として全力で支えたいです。そんな大事な時期