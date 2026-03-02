明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★★☆前向きな気持ちで最後までやり遂げる事のできる日です。たまっている仕事や宿題をいっきに片付けてしまいましょう。B型の運勢……★☆☆☆☆今日は何をするにもはかどりません。頭がぼんやりしてミスを連発してしまうかも。でも自分を責めず、気楽な気持ちでいきましょう。O型の運勢……★★☆☆☆今日