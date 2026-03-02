3月2日、新潟県警が防犯アプリ『にいがたポリス』を公開しました。一体どんなアプリなのか…アプリについて取材しました。 2023年以降、県内の犯罪件数が増加傾向にあることを受け、県警が初めてアプリを開発し、2日、運用を開始しました。アプリには『防犯ブザー』や『クマ鈴』などの機能が搭載されているほか…【藤森麻友アナウンサー】「アプリ上のマップでは、近くで起こった犯罪を確認することができます。こち