3月1日、明治安田J2・J3百年構想リーグでFC今治と対戦したアルビレックス新潟は2－0で勝利。今シーズン初、リーグ戦では約1年半ぶりの連勝となりました。 両チーム、今シーズン初の連勝を目指すアウェー・FC今治戦。【船越優蔵 監督】「今週、先週と良い取り組みができたので、それを継続してやっていけたらと思う」チャンスが生まれたのは前半30分。古巣対決となる加藤のクロスに前回