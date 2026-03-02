歌い手・Adoさんが、自身初となる“実写ミュージックビデオ”に挑戦。Adoさんがコメントを寄せました。Adoさんの半生を描いた新曲『ビバリウム』は、自伝的小説『ビバリウム Adoと私』をもとに作られた楽曲。自己否定に苦しみながらもどこかに光を求めるAdoさんの心の叫びをボカロックに昇華させ、歌った一曲となっています。Adoさんは、「初めての実写で、しかも私自身が出演している今回のMVは、ものすごく見応えがあるのではな