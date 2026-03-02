【ドバイ＝吉形祐司】イランの最高指導者アリ・ハメネイ師が米国とイスラエルによる攻撃で死亡したことを受け、マスード・ペゼシュキアン大統領は１日、最高指導者の職務を代行する「臨時指導評議会」の発足を発表した。ハメネイ師の後継者選出に向けた手続きを進められるかは不透明で、暫定的な集団指導体制が当面続く可能性もある。国営テレビなどによると、評議会は発足した１日に２度の会合を開いた。今後の方針などを話し