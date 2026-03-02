フジテレビ系バラエティ番組『呼び出し先生タナカ』が、16日(19:00〜)放送の2時間スペシャルで最終回を迎えることが、2日放送の同番組で発表された。アンガールズ・田中卓志同番組は、さまざまなゲストが生徒としてタナカ先生(アンガールズ・田中卓志)に呼び出され、学校にまつわる“一斉テスト”に挑戦するという内容で、日曜21時枠で2022年4月にスタート。村重杏奈や猪狩蒼弥らがバラエティで活躍するきっかけをつかんだ。また、