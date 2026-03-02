大谷翔平（３１＝ドジャース）らＭＬＢの役者組が戦列に加わった?最強?ジャパンが、オリックスの投手陣の前にまさかの苦戦を強いられた。２日のオリックスとの強化試合（京セラドーム）は２番・大谷、３番・鈴木誠也（カブス）、４番・村上宗隆（ホワイトソックス）、５番・吉田正尚（レッドソックス）と豪華布陣で臨んだが、初回からオリックス２年目の寺西の勢いあるストレートに封じられるなど、４回まで凡打の山を築いて無安