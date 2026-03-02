【モデルプレス＝2026/03/02】小学館が3月2日、公式サイトを更新。漫画配信アプリ「マンガワン」で児童買春・ポルノ禁止法違反の罪で逮捕・略式起訴された作家を別のペンネームで起用していた問題で、社内調査を進めた結果、新たな別名義起用問題が判明したと発表した。【写真】「セクシー田中さん」脚本家、芦原妃名子さんを追悼 投稿全文◆「アクタージュ」原作者の別名義起用が判明同社は「このたび、マンガワン編集部において