◆ＷＢＣ強化試合オリックス４―３日本（２日・京セラドーム大阪）侍ジャパンの新しいパフォーマンスが披露された。８回２死一塁で適時二塁打を放った若月健矢（オリックス）が二塁に到達すると、右手で円筒形のものを持つような形を作り、左手は“底”を支えるようにしてクルクルと回すようなしぐさを２回した後、飲むようなしぐさをみせた。５回に吉田正尚（レッドソックス）にソロ本塁打が飛び出した際も、ベンチで鈴木誠也