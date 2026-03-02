タレントの加藤綾菜が２日までに自身のインスタグラムを更新し、１日に８３歳の誕生日を迎えた夫の「ザ・ドリフターズ」加藤茶との夫婦ショットを公開した。１日に夫婦でイベントに登場した綾菜は「イベントに来て下さりありがとうございました九州から、東北から来てくれた方もいて感激でした」とファンへの感謝の言葉を述べた。続けて「ファンの方とカトちゃんの８３歳の誕生日をお祝いを出来て嬉しかったです抽選に外れ