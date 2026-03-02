おにぎりのマンネリが解決！ 時間がたってもおいしく、片手で食べられるおにぎりは、お弁当や朝食に重宝しますよね。しかし毎日のように作っているから、入れる具がマンネリしがち…と悩む方へ。さまざまな具を組み合わせたおにぎりレシピを紹介します。 天かすと塩昆布 しみた天かすとしその爽やかさが相性ばっちり かつお塩昆布 チーズと鰹節の相性がよく、子どもからの評価も◎ オムライス風 溶けたチーズとケチャップご