テレビ大分 大分をセカンドホームとしている横浜キヤノン・イーグルスは1日大分市でクボタスピアーズと対戦しましたが敗れました。 この日の試合は県内の小学生や大分市民などを無料招待して行われ多くのファンが駆け付けました。 しかし、前半から3連続でトライを奪われ苦しい展開に。それでも後半13分、自陣のスクラムからパスをつなぎ、キャプテンのジェシー・クリエル選手が相手ディフェンス