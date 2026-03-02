3月から大分県大分市のトキハ本店の営業時間が17年ぶりに短縮され、1日から午後6時半までの営業となっています。 ◆閉店アナウンス「ご来店いただきまして誠にありがとうございます。ただいま閉店のお時間でございます」 トキハ本店 大分市のトキハ本店です。1日、閉店を知らせるアナウンスが流れたのは午後6時30分。 トキハ本店の営業時間はこれまで、午前10時から午後7時まででしたがこの3月から30分短縮され