大分県日田市ではいま、梅が満開となっています。 ◆TOS山路謙成記者「3月に入り日田市大山町では白や薄いピンク色の可愛らしい梅の花が春の訪れを告げている」 日田市大山町 一面に広がる鮮やかな梅の花。 開催中の「日田おおやま梅まつり」の会場の1つおおくぼ台梅園ではおよそ8ヘクタールの敷地に6000本ほどの梅が植えられていてまさに今が満開。山肌を美しく彩っています。 2日も訪れた人たちが春の