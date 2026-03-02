今シーズンからサッカーのJFLに挑むジェイリースFCが、開幕に向けて出陣式を行いました。 アマチュア最高峰のJFLに昇格したジェイリースFC。1日の出陣式には、選手やスタッフなど関係者あわせておよそ100人が参加しました。 出陣式 ◆ジェイリースFC柳川雅樹監督「開幕からスタートダッシュを切って上位に食い込んでいくそして優勝する。そういった気持ちを持ちながら1年間