大分県が検討していた宿泊税について、佐藤知事は2日、導入を決めたことを明らかにしました。 早ければ、2027年1月から徴収が始まります。 ◆佐藤知事「県として宿泊税の導入を決断した」 知事会見 佐藤知事は2日の定例会見でこのように述べ、観光振興の財源として県が宿泊税を導入することを決めたと明らかにしました。 税額は有識者会議がまとめた案をそのまま採用する方針で、宿泊料金に応じて変え、1人あ