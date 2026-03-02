大分県大分市の松岡郵便局で起きた強盗殺人事件の発生から28年となる2日、警察が現場周辺などでチラシを配って、情報提供を呼びかけました。 事件発生当時 1998年の3月2日、大分市の松岡郵便局で、当時の局長の大津豊記さんが殺害され、バッグを奪われる強盗殺人事件が起きました。 未解決のまま事件発生から２日で28年です。警察は2日朝、郵便局周辺やJR大分駅などでチラシを配って情報提供を呼びかけました。