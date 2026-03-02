梅木広兜さん 3月1日、大分県日田市の日田林工高校で卒業式が行われました。 卒業生の中に、一際、大きな体の生徒が。大相撲放駒部屋に入門する梅木広兜さんです。 日田林工高校で卒業式 玖珠町出身の梅木さんは、6歳から相撲を始め、日田林工の相撲部に入部。身長175センチ体重150キロの恵まれた体を生かし、国民スポーツ大会にも出場しました。 ◆梅木広兜さん「横綱目指して頑張りたい」 卒業