中東に石油の9割を依存している日本。中東情勢の緊迫化を受け、ガソリンや電気料金への影響が懸念されます。ガソリン価格はイランの核開発をめぐりアメリカとの間で緊張が高まっていたことから、すでに先週までに2週連続で値上がりしていました。石油情報センターによりますと、今週4日水曜日に公表されるレギュラーガソリンの全国平均価格（今週2日月曜時点のもの）も値上がりする見通しだということです。また、日本時間2日午前