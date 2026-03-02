周りもうらやむハイスぺ夫かと思ったら、とんだモラハラ夫でしたね…しかも「家事をしているだけで俺から愛されてよかったね〜」とか言っていましたが、この奥さん働いてたんですね。“家事をしているだけ”じゃないですから！ 妊活がうまくいかないなか、夫の本性がどんどん明らかになっていき…!?【まんが】雄大の場合(ウーマンエキサイト編集部)