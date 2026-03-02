7回日本代表無死、左飛に倒れる大谷＝京セラドームワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表は2日、京セラドーム大阪での強化試合でオリックスと対戦し、3―4で敗れた。大谷（ドジャース）が「2番・指名打者」で出場し、一回は左飛、四回は空振り三振、七回も左飛に倒れ、八回に代打を送られて退いた。先発の菊池（エンゼルス）は4回6安打3失点。六回から3番手で登板した菅野（ロッキーズ）が2回無失点。0―3の五回