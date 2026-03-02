■強化試合 侍ジャパン3ー4オリックス（2日、京セラドーム大阪）メジャー組が参戦した侍ジャパンはオリックスに7安打3得点で敗れた。MLBの規定でメジャー組はこの日から出場可能になった。先発・菊池（エンゼルス）は初回、杉本と森に連続適時打を浴び牧（DeNA）の失策も絡み3失点。打線は5回1死まで1人の走者も出せず吉田（レッドソックス）のチーム初安打となるソロ本塁打で1点を返す。だが直後に種市（ロッテ）が麦谷に適時打を