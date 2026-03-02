◇強化試合侍ジャパン3―4オリックス（2026年3月2日京セラD）侍ジャパンの鈴木誠也外野手（31）は強化試合のオリックス戦に「3番・中堅」で先発出場し2打数無安打1四球だった。 「まだ良い状態とは言えないですけど、しっかり自分のスイングはできてるので。今日は数をしっかり振っていこうと思ってそれはしっかりできたので」この日からメジャー組の出場が解禁となり、鈴木は2番・大谷、4番・村上の間で起用された。第1