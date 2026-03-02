女優片瀬那奈が２日、ＳＮＳで３月３日にイベント出演すると告知した。「こんにちは明日、ＩＴトレンドＥＸＰＯ２０２６Ｓｐｒｉｎｇに出演します！」「３月３日（火）１９：００〜１９：４０の講演になりますので、ぜひ参加登録＆視聴予約してください」と予告した。「テーマは女優から『いち会社員』へ。片瀬那奈が語る、４０代からの『リスキリング』と『キャリア再設計』のリアル」とし「もう会社員になって３年以