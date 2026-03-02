大雨による土砂災害や浸水、河川のはんらんなどの危険を伝える防災気象情報。命を守る行動をするために欠かせない情報ですが、5月下旬から新しくなります。 現在の防災気象情報とは まず、これまで使用してきた防災気象情報の一覧です。大雨による浸水・洪水・土砂災害など5つの分野があり、それぞれ警戒レベルに対応した注意報・警報などがあります。例えば、レベル4とレベル5で同じ「特別警報」という言葉が使われています。