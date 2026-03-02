良品計画は3月4日より、「洗顔もできるすっきりマスク」と「オールインワンうるおいマスク」を、全国の無印良品の店舗およびネットストアにて順次発売します。■1分間貼るだけで肌が整う！両商品は、うるおい成分として3種の植物エキスやセラミド、5種のアミノ酸を配合しており、朝や夜のスキンケアを時短で叶えるシートマスクとなっています。「洗顔もできるすっきりマスク」は、洗顔から保湿まで朝のスキンケアができるシートマ