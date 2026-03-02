ロサンゼルスFC（LAFC）のセカンドチーム（LAFC2）に在籍するGK村松秀司は2月28日、クラブと2030年6月30日までの新契約にサインした。なお、今回の契約には1年の延長オプションも付随している。地元ロサンゼルス出身でアメリカ人の父親と日本人の母親も持つ17歳の村松。アカデミーから在籍するLAFCではイーサン・スカリーの名前で登録されている。昨シーズンはセカンドチームのLAFC2で、MLSネクストプロの2試合にも出場してい