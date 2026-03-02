fast stepはこのほど、明日花キララさんプロデュースのランジェリーブランド「Whip Bunny（ホイップバニー）」から「2026 SPRING COLLECTION」を発売しました。■薔薇や華やかなブーケをイメージしたランジェリーが登場「Pleats Bijou Rose Bra&Shorts」（7,920円）は、プリーツチュール×薔薇のビジューレースを贅沢にあしらったランジェリーです。カラーは、Black ClassicalとWhite Classical。カップには薔薇モチーフのビジ