2日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比760円安の5万7240円と急落。日経平均株価の現物終値5万8057.24円に対しては817.24円安。出来高は8057枚となっている。 TOPIX先物期近は3835ポイントと前日比59ポイント安、TOPIXの現物終値比は63.42ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 57240