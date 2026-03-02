北米最大の微信（ウィーチャット）プラットフォームの華人生活網によると、米カリフォルニア州サンディエゴの人気観光地ラ・ホヤ・コーブで2月22日、アシカに向かって砂や石などを投げつけて嫌がらせをしたとして、中国から来た6人家族が追い出された。目撃した写真家のジム・グラント氏によると、6人家族のうちの子ども2人がアシカに向かって砂や石などを投げつけ、そばにいた親もそれを止めなかった。巡視員が子どもらにやめるよ