◇強化試合オリックス4―3侍ジャパン（2026年3月2日京セラD）オリックスが今季初の本拠・京セラドームで侍ジャパン相手に勝利した。先発・寺西が2回を3奪三振の6人斬り。2番手の田嶋も2回を完全ピッチなど、投手陣が強力打線を相手に持ち味を発揮した。2点リードの9回には6番手で登板した椋木が2死一、二塁から牧に左翼線を破られた。二走・周東に続き、一塁から仲田が本塁を突いたが、左翼・来田からの中継プレーで生