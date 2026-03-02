◇強化試合侍ジャパン3―4オリックス（2026年3月2日京セラD）5日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」は2日、京セラドームで行われた強化試合でオリックスと対戦。メジャー組の出場解禁初戦で投手では先発の菊池雄星投手（34＝エンゼルス）が4回6安打3失点（自責2）と、6回から3番手で登板した菅野智之投手（36＝ロッキーズ）は2回無失点だった。井端弘和（50）は試