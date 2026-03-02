MLB評論家のAKI猪瀬氏（55）が28日、ニッポン放送「垣花正あなたとハッピー！」（月〜金曜前8・00）にゲスト出演し、5日に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での侍ジャパンの対戦相手について解説した。侍ジャパンはプールC（東京プール）の1次ラウンドで、6日に台湾、7日に韓国、8日にオーストラリア、10日にチェコとそれぞれ対戦。決勝トーナメントへ進むには、プール上位2位以内に入る必要がある。猪