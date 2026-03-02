横浜スタジアム（資料写真）横浜ＤｅＮＡは２日、横浜スタジアムで４月１１〜１２日に行われる広島戦でイベント「ＢーＰＡＲＴＹ２０２６」を開催すると発表した。試合終了後にはグランド開放型のイベントを実施し、音楽を聴きながら飲食を楽しむことができる。詳細は球団ホームページへ。