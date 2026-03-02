強化試合○ オリックス 4 − 3 侍ジャパン ●＜3月2日京セラドーム大阪＞オリックスは2日、野球日本代表・侍ジャパンと強化試合を行い4−3で勝利した。メジャー組が融合した侍ジャパン相手に期待の若手が躍動した。先発マウンドに上がった寺西成騎は、2番・大谷翔平をオール直球で左飛に仕留めるなど圧巻の2回パーフェクト投球。2番手の田嶋大樹も大谷を空振り三振に仕留めるなど2回無安打無失点の快投を披露した。7回は4