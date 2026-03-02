ボートレース児島のＧＩ「児島キングカップ開設７３周年記念競走」が２日に開幕した。吉田拡郎（４３＝岡山）は初日３Ｒ、５コースからコンマ１２の好スタートを決めると一気に内４艇をのみ込んでまくり快勝。後半９Ｒもインからコンマ０５のスタートを決めて１Ｍ先取り。危なげなく逃げ切り、初日唯一の連勝発進を決めた。「いいエンジンの感じがする」と相棒３５号機を評価。「いいスタートが切れて良かった」とニッコリ。