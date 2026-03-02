菊池が取材対応■オリックス 4ー3 日本（2日・京セラドーム）野球日本代表「侍ジャパン」の菊池雄星投手（エンゼルス）は2日、京セラドームで行われた「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合」オリックス戦に先発したが、4回3失点（自責2）で負け投手に。試合後、会見に臨んだ。菊池は初の日本代表のユニホームで登板。初回に4安打を浴びるなど、3失点を喫した。2回以降は立ち直り