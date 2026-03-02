東京マラソン1日に行われた東京マラソン（東京都庁〜東京駅前・行幸通り）で、男子はタデセ・タケレ（エチオピア）が2時間3分37秒で連覇を達成し、女子はブリジット・コスゲイ（ケニア）が2時間14分29秒で制した。そんな中、人生初の42.195キロに挑んで見事に完走したアイドルには、ファンから労いが殺到した。東京を駆け抜けたのは世界を狙うエリートランナーだけではない。約3万9000人のランナーの中には、指原莉乃プロデュ