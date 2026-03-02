２人組バンド・ポルノグラフィティの岡野昭仁が２日、自身のＸを更新し、新型コロナ感染により、４公演が開催見合わせとなった全国ツアー「ポルノグラフィティ２０ｔｈライヴサーキット“水”」に関して思いをつづった。２月２７日の千葉公演、３月３日の兵庫公演、５日の鳥取公演、６日の島根公演の４公演が中止に。岡野は「直前の発表になってしまった会場もあり、本当に心苦しいです。申し訳ありません」と謝罪。「幸い、