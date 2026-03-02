◆ＷＢＣ強化試合オリックス４―３日本（２日・京セラドーム大阪）「ＪＡＰＡＮ」のユニホームに身を包んでの初実戦は、収穫と課題の４６球だった。エンゼルス・菊池雄星は表情を引き締め、自身の役割を全うした。京セラドームでの登板は、西武時代の１８年８月３１日以来、２７４０日ぶり。４回を６安打３失点（自責２）は、満足いく結果ではない。だが先発が有力視される１次ラウンド２戦目の７日・韓国戦（東京ドーム）へ、