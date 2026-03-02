札幌冬季五輪のシンボルマークなどを手がけたグラフィックデザイナーの永井一正さんが亡くなったことを2日、株式会社日本デザインセンターが発表しました。 96歳でした。永井さんが設立に参加し、代表取締役社長も務めた日本デザインセンターは、「グラフィックデザイナーの永井一正（ながい・かずまさ）氏が、2026年2月23日、急性呼吸不全のため逝去しました」と発表。永井さんについて、「戦後日本のグラフィックデザインの黎明