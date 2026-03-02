【明治安田J1百年構想リーグ】川崎フロンターレ 2−2 水戸ホーリーホック（3月1日／Uvanceとどろきスタジアムby Fujitsu）【画像】VARで判明！「踵」が僅かに出ていた瞬間一度はオフサイドの判定となった「幻のゴール」が得点に変更。際どいシーンが話題を集めている。3月1日に明治安田J1百年構想リーグ第4節・川崎フロンターレvs水戸ホーリーホックが行われた。45分にアウェイチームが先制に成功すると、その4分後にもネット